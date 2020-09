Ein Airbus-Militärtransporter A400M. Archivbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte 2.362 Stellen streichen. Davon sollen 829 Stellen in Deutschland wegfallen, wie der MDax-Konzern mitteilte. Diese Pläne habe der Flugzeugbauer den Arbeitnehmervertretern vorgestellt.



Ende des Jahres wurde bekannt, dass Airbus ein Sparpaket plant. Airbus Defence and Space müsse jetzt robuste Maßnahmen ergreifen, hieß es damals in einem Brief an die Mitarbeiter.