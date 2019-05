Es gibt klare Anzeichen dafür, dass sich am "Niedrigzinsumfeld" weder in diesem noch im nächsten Jahr etwas ändern wird - in Europa jedenfalls. Es wird Zeit zum Gegensteuern. Die Geldanlage in Aktien, also Sachwerte, die einen Eigentumsanteil an einem Unternehmen darstellen, ist die einzige Anlageform, die mit bescheidenen Ansätzen zu einer beträchtlichen Zusatzversorgung, etwa im Alter, führen dürfte. Über längere Zeiträume, das heißt ab einem "Anlagehorizont" von zehn Jahren, kann man etwaige Krisen einfach aussitzen. Mit monatlichen Sparraten ab 25 Euro, die beispielsweise von allen Direktbanken angeboten werden, ist die Aktienanlage nicht mehr nur etwas für Reiche oder Experten.