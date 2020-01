In Deutschland wurden 2019 viel Geld angespart. Symbolbild

Die Menschen in Deutschland werden trotz der Zinsflaute in Summe immer reicher. Nach Berechnungen der DZ Bank, dürfte das Geldvermögen der privaten Haushalte im abgelaufenen Jahr 2019 um rund 441 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 6,6 Billionen Euro zugenommen haben.



Der Großteil des Zuwachses sei durch die immensen Sparanstrengungen vieler Menschen zustande gekommen. Die Sparquote habe demnach bei rund 11 Prozent gelegen. Aktionäre profitierten zudem von steigenden Kursen an der Börse.