Überweisung Quelle: dpa

Bislang wurden Überweisungen meist gesammelt und dann stapelweise abgearbeitet. Das gilt auch für viele Aufträge, die Kunden online einstellen. Sie werden in der Regel erst mit Zeitverzug ausgeführt. Echtzeitüberweisungen, sogenannte "Instant Payments", benötigen dagegen nur etwa 10 Sekunden. Seit letzten November sind diese in Europa technisch möglich. Bislang bot in Deutschland aber nur die HypoVereinsbank solche Turbo-Überweisungen an, nun ziehen die 385 Sparkassen nach.