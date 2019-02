Es sind immer noch die Nachbeben der großen Finanzkrise vor einer Dekade. Die Folgen eines ungestümen, schrankenlosen, selbstüberschätzenden Umgangs mit Geld und Risiko. Nach dem Motto "Was kostet die Welt?" wurden zum Beispiel Milliarden in einem überhitzten Markt für Schiffskredite versenkt. Das brach der HSH den Hals, und auch die NordLB blickte so in ein schwarzes Loch, das mit eigenen Mitteln kaum noch gestopft werden konnte. Zwar wurde durch gutes Wirtschaften ein Teil der Verluste in den letzten Jahren wieder abgefedert - aber die politisch dominierte Entscheidung, die ebenfalls durch Schiffskredite marode Bremer Landesbank zu übernehmen, brachte die NordLB doch wieder in schwere See. Derzeit benötigt sie eine Finanzspritze von 3,7 Milliarden Euro, die jetzt von norddeutschen Sparkassen und dem Land Niedersachsen als Anteilseigner aufgebracht werden soll. Die Sparkassen hatten sich lange geziert, einer verlorenen Sache noch Geld hinterher zu werfen.