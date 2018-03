Helmut Schleweis, Präsident der Sparkasse Quelle: dpa

Vor 66 Tagen, da fing die Arbeit an für Helmut Schleweis: Umzug nach Berlin, Einzug in das Haus des Sparkassen- und Giroverbandes. Langweilig ist es ihm in seiner neuen Funktion als Chef des Verbandes, in dem etwa auch Bausparkassen und Landesbanken organisiert sind, bisher nicht geworden. "Die ersten 66 Tage vergingen wie im Flug, und ich habe eine Menge netter und leistungsfähiger Mitarbeiter kennengelernt", erzählte Schleweis bei der Präsentation der Sparkassen-Bilanz in Frankfurt. "Und da es derzeit in unserer Wirtschaft ohnehin nicht langweilig ist, hat man ordentlich was zu tun. Das schützt vor Langeweile. Ich hoffe, dass das auch in den kommenden 100 Tagen und darüber hinaus so bleibt."