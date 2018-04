Proteste in Athen gegen Sparmaßnahmen Quelle: reuters

In Athen haben Tausende gegen Sparmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Rettungspaket für das hoch verschuldete Griechenland demonstriert. Die Proteste richteten sich gegen den Verkauf von Kraftwerken, Streichungen bei den Personalkosten staatlicher Krankenhäuser und mögliche Rentenkürzungen.



Mehrere Demonstrationszüge zogen am Parlament und den Ministerien für Finanzen und Arbeit vorbei. Mitarbeiter staatlicher Kliniken traten in den Streik. Sie verlangen mehr Geld für das Gesundheitssystem.