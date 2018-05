Schiffe im Hafen von Piräus während des Generalstreiks. Quelle: Angelos Tzortzinis/dpa

Aus Protest gegen die harte Sparpolitik sind Mitglieder griechischer Gewerkschaften in den Streik getreten. Die öffentliche Verwaltung und Schulen bleiben geschlossen. Ärzte in staatlichen Krankenhäusern behandeln nur Notfälle.



Probleme gibt es auch im Fähr-, Nah- und Luftverkehr. Für die Mittagszeit sind in der Hauptstadt Athen und anderen Städten Demonstrationen angekündigt. Zahlreiche Flüge sollen ausfallen, oder starten mit Verspätung, teilten die Fluggesellschaften mit.