Das Logo des Energiekonzerns Vattenfall am Heizkraftwerk Moabit. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall will im Zuge seines Sparprogramms in Deutschland 600 Stellen abbauen. Europaweit werde die Zahl der Mitarbeiter und externen Berater bis zum Jahr 2020 um 1.500 Vollzeitstellen reduziert, teilte das Unternehmen mit.



So wolle Vattenfall umgerechnet rund 200 Millionen Euro einsparen, wettbewerbsfähig bleiben und Spielraum für Investitionen schaffen. Betriebsbedingte Kündigungen sollten vermieden werden, kündigte der schwedische Staatskonzern an.