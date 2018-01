Während in Berlin am Gesetz gearbeitet wurde, legte die GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn in mehreren Streikwellen über Tage den Zugverkehr lahm. Es ging der Gewerkschaft vor allem um mehr Geld und weniger Belastung für ihre Mitglieder, Zugbegleiter und Lokführer. Diese Berufsgruppe wird aber auch von der großen Eisenbahngewerkschaft EVG vertreten. Auch sie verhandelte in der Zeit mit der Deutschen Bahn. Doch die kleinen Spartengewerkschaften sind meist zäher, fordern in der Regel mehr und streiken heftiger als die Großen. So auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, die in den Jahren 2014 und 2015 Tausende von Passagieren an deutschen Flughäfen stranden ließ.