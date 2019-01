Laut der vorläufigen Auswertung von Deutschlands größter Vogelzählung "Stunde der Wintervögel" am ersten Januarwochenende wurde wie in den Vorjahren der Haussperling am meisten gesichtet. Es folgen Kohl- und Blaumeise, Feldsperling und die Amsel, wie der Naturschutzbund (Nabu) mitteilte.