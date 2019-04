Ein Mann geht vor einem Wald spazieren. Symbolbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Schon ein Spaziergang im Grünen kann Stress reduzieren helfen. Das bestätigt eine Studie der Universität Michigan. Die Forscher sprechen im Fachmagazin "Frontiers in Psychology" von einer "Naturpille".



Schon 20 bis 30 Minuten in einer Umgebung, die einem ein Gefühl von Natur vermittelt reichen demnach aus, um effektiv den Cortisolspiegel im Körper zu senken. Cortisol wird auch als Stresshormon bezeichnet. In Japan ist das "Baden im Wald", sogar Teil der staatlichen Gesundheitsversorgung.