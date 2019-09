Das Reichstags-Gebäude in Berlin. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP beenden heute ihre Klausurtagungen. Kurz vor Ende der parlamentarische Sommerpause wollen sie ihre Linien bei zentralen Themen abstecken.



Bei der SPD in Berlin stehen Beschlüsse zur Europapolitik und zur Pflege an, bei den Grünen in Weimar geht es um Klimaschutz und Rechtsextremismus. Die FDP, die bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, tagt in Thüringen. Ende Oktober steht die Landtagswahl in Thüringen an.