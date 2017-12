heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Bei der Aufarbeitung des Wahldebakels hat SPD-Chef Martin Schulz demonstrativ den Schulterschluss mit Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz geübt. Scholz hatte am Freitag ein Papier veröffentlicht, in dem er unter anderem die "schonungslose Betrachtung der Lage" fordert.



Inhaltlich gebe es viel Übereinstimmung zwischen dem, was Scholz vorschlage, und seinem eigenen Leitantrag für den Parteitag im Dezember. Das sagte Schulz in Hamburg vor der ersten SPD-Regionalkonferenz mit Mitgliedern.