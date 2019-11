Kampfpanzer Leopard-2 (Archiv).

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die SPD will die Regeln für Rüstungsexporte deutlich verschärfen. Das berichtet das "Handelsblatt". "Wir wollen den Export deutscher Rüstungsgüter in Drittstaaten außerhalb von EU-, Nato- und gleichgestellten Ländern weiter einschränken", heißt es in einem Papier einer SPD-Arbeitsgruppe.



Das Papier soll von der Bundestagsfraktion an diesem Montag beschlossen werden. Nach einem mehrjährigen Rückgang hatten deutsche Rüstungsexporte wieder deutlich zugenommen.