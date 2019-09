Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles will die SPD was Neues wagen. Es geht um den Parteivorsitz. Kein Ausknobeln im Hinterzimmer mehr, keine einsamen Entscheidungen an der Basis vorbei. Diesmal soll alles anders werden - und alle, die ein Parteibuch haben, dürfen mitmachen. Klingt erstmal gut, findet in den eigenen Reihen großen Zuspruch, dürfte am Ende allerdings auch einige Enttäuschte zurücklassen. Was auch am Verfahren liegt.