Doch anno 2019 sind die Genossen an der Ruhr in Aufruhr. Seit der Europawahl sind sie in Bochum und Dortmund nur noch zweit- und in Essen sogar nur noch drittstärkste Partei. In Essen hinter der CDU und den Grünen, in Dortmund und Bochum hinter den Grünen. Es rumort an der Basis im Ruhrgebiet, das sie früher einmal "Herzkammer der Sozialdemokratie" nannten.