Man möchte mit der Union reden, nicht nachverhandeln. Zahlen oder Fristen sind raus. Einen Showdown an diesem Bundesparteitag wollen Esken und Walter-Borjans offenbar nicht - mehr - provozieren, auch um Bundesfinanzminister Scholz einen Verbleib im Amt zu ermöglichen. Ob sich das die 114.995 Esken/Walter-Borjans-Wähler so gedacht hatten? Ein Teil der Parteilinken ist mit dem Leitantrag nicht zufrieden, sie will raus aus der GroKo, während die Bundestagsfraktion eher drinbleiben will. Für die neuen Fast-Vorsitzenden geht es also gleich am Anfang um alles: um ihre Glaubwürdigkeit. Am Tag vor dem Parteitag versuchten sie, die Wogen zu glätten. Sie sprachen von einem "guten Kompromiss", der dieser Leitantrag sei. Es habe viele Gespräche in den vergangenen Tagen in der Partei gegeben. Was versöhnlich klingen soll, ist auch ein Zurückrudern: Der Leitantrag "kann nicht die reine Lehre sein, von der wir überzeugt sind", sagt Esken.