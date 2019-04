Und in diese Balancesuche zwischen Koalitionsdisziplin, eigener Glaubwürdigkeit und Forderungen der europäischen Partner gibt es in Berlin einen neuen Botschafter. Während im Kanzleramt das Kabinett mit dem französischen Außenminister tagt, akkreditiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den neuen Botschafter Saudi-Arabiens: Prinz Faisal bin Furhan A. F. Al Furhan Al Saud. Zeitlich ein Zufall. Die Auswahl des Personals vielleicht weniger.



Al Saud ist in Frankfurt am Main geboren, spricht fließend Deutsch. Und er hat gute Verbindungen zur Rüstungsindustrie. Er ist Vorstandsmitglied im Rüstungskonzern Sami, Saudi Arabian Military Industries, die zusammen mit Rheinmetall aufgebaut wurde. Diesen Posten will er offenbar behalten, denn auf der Webseite mit dem Hinweis "Botschafter in Deutschland" und "15 Jahre Erfahrung in der Rüstungsindustrie" ist sein Bild noch zu sehen. "Er ist nicht nur ein Rüstungslobbyist, er ist auch ein enger Vertrauter von Prinz Salman, der mutmaßlich der Auftraggeber des Mordes an Kashoggi", sagte Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordnete der Linken. Das sei, als ob man einen "Teil eines Verbrechersyndikats mit einer diplomatischen Mission in Berlin" betraut, so Dagdelen.