Andrea Nahles ist Partei- und Fraktionsvorsitzende, mehr Macht kann man innerhalb der Partei kaum haben. Bei den Unionsparteien hat sie trotz ihrer manchmal krawalligen Art den Ruf einer zuverlässigen Koalitionspartnerin. Allerdings - und das dürfte sicher sein - wird Nahles sich in den kommenden Wochen und Monaten deutlich hörbarer von der Union absetzen als bisher. So deutet sich beim Fachkräftezuwanderungsgesetz ein handfester Krach vor allem mit der CSU ab. Die SPD will den sogenannten Spurwechsel durchsetzen, also Flüchtlingen, die sich erfolgreich integriert haben und eine Ausbildung machen oder bereits in einem Arbeitsverhältnis stehen, ein Bleiberecht anbieten. Die CSU lehnt das kategorisch ab. Diese Auseinandersetzung wollen die Genossen nicht mehr hinter verschlossenen Türen oder in Koalitionsausschüssen austragen, sondern in der Öffentlichkeit.