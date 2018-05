SPD-Chef Martin Schulz kritisiert die Siemens-Manager. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Angesichts des geplanten Abbaus tausender Arbeitsplätze bei Siemens hat SPD-Chef Martin Schulz die Konzernspitze attackiert. Er sprach von "verantwortungslosen Managern". Für ihre Fehlentscheidungen müsse nun die Belegschaft "bluten", kritisierte Schulz bei einer Protestaktion von Siemens-Mitarbeitern. "Das ist das Verhalten von Manchester-Kapitalisten."



Der Industriekonzern will in der Kraftwerks- und Antriebstechnik weltweit rund 6.900 Jobs streichen, etwa die Hälfte davon in Deutschland.