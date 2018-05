SPD-Chef Martin Schulz kritisierte Siemens. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Hunderte Beschäftigte von Siemens haben ihrem Ärger über die geplanten Kürzungen Luft gemacht. Laut IG Metall protestierten in Berlin rund 2.500 Beschäftigte und Unterstützer gegen die drohenden Stellenstreichungen und Standortschließungen.



"Es gibt keinen Grund, bei einem Unternehmen, das 6,3 Milliarden Euro Gewinn macht, Arbeitsplätze abzubauen - so einfach ist das", sagte SPD-Chef Martin Schulz. Der Konzern will weltweit 6.900 Stellen abbauen - davon etwa die Hälfte in Deutschland.