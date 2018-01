Roger Lewentz, SPD-Landeschef in Rheinland Pfalz. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der rheinland-pfälzische SPD-Landeschef Roger Lewentz fordert, in möglichen Koalitionsverhandlungen mit der Union über höhere Renten zu reden. "Sollte es zu Verhandlungen kommen, müssen die Punkte ja auch mit noch mehr Leben erfüllt werden", sagte Lewentz in Mainz.



"Dann müssen natürlich auch Antworten gegeben werden, wie Rente wieder steigen kann und wie das nach 2025 in diesem Sinne aussieht." Union und SPD hatten vereinbart, dass das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent gehalten wird.