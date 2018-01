Der Auftritt von Schulz wurde mehrfach von Zwischenrufen gestört, in denen der SPD-Chef als "Volksverräter" beschimpft wurde. Schulz sagte, er hoffe, dass auch die Delegierten mitbekommen, dass "Nazis dieser Art", die "unser Land, unser Volk mit einem nationalistischen Geschrei über andere stellen wollen", in Deutschland keinen Platz haben dürften. "Das ist auch eine Aufgabe der Sozialdemokratie."



Nach fünftägigen Sondierungen hatte der SPD-Vorstand am Freitag die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Union empfohlen. Schulz befindet sich derzeit auf einer Deutschlandreise, um an der Basis für Zustimmung zu werben. Am Dienstagabend will der SPD-Chef an einem Treffen der NRW-Delegationen der Regionen Niederrhein und Mittelrhein in Düsseldorf teilnehmen. Die Sozialdemokraten aus Nordrhein-Westfalen stellen rund ein Viertel der 600 Parteitagsdelegierten.