Rund 70 Delegierte und Gäste aus Ostwestfalen-Lippe und der mitgliederstarken Region Westliches Westfalen sind gekommen, um mit Schulz, Fraktionschefin Andrea Nahles und dem Parteichef der NRW-SPD, Michael Groschek, über die Sondierungen und ihre Ergebnisse zu diskutieren. Zwar seien im Papier "einige gute Akzente" drin, sagt Becker-Lettow. Aber insgesamt sei es "zu wenig". Ihr fehle etwa die Bürgerversicherung. Beim Parteitag will sie gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen stimmen. Und dann? Eine Minderheitsregierung der Union fände sie eine "spannende Option für die Demokratie".



Ablehnung auch bei Marcel Franzmann aus Höxter. Der 34-Jährige will ebenfalls dagegen stimmen. "Es fehlen die sozialdemokratischen Leuchtturmprojekte, die ich mir erhofft habe." Für andere steht die AfD als Grund für ihre Ablehnung im Vordergrund: "Wir wollen nicht, dass die AfD in die Rolle der Oppositionsführerschaft kommt", sagt Jens Peick. Er ist stellvertretender Parteichef der selbstbewussten Dortmunder SPD.