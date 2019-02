Wer führt die SPD in den nächsten Bundestagswahlkampf? Diese Frage wird zum Jahresende möglicherweise über eine Urwahl beantwortet. "Die Frage wird ernsthaft diskutiert", sagte Parteichefin Andrea Nahles in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Es könne "durchaus sein, dass auf dem Parteitag im Dezember so etwas auch Eingang in die Satzung der Sozialdemokratie findet". Sie sei dafür, das Verfahren "als Möglichkeit" offen zu diskutieren. Allerdings räumte Nahles ein, von der Urwahl "nicht so richtig begeistert" zu sein. Solche Abstimmungen hätten eine belebende, aber auch eine spaltende Wirkung. "Ich muss davon jetzt noch überzeugt werden", sagte Nahles.