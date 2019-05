SPD-Chefin Andrea Nahles spricht von einer "entscheidenden" Wahl.

Zum Auftakt der heißen Phase des Europawahlkampfs hat SPD-Chefin Andrea Nahles zum Kampf gegen Nationalismus aufgerufen. Noch nie in den vergangenen 40 Jahren sei eine Europawahl "so entscheidend und wichtig" gewesen, sagte Nahles auf einer Kundgebung in Saarbrücken. "In Europa wollen viele das Rad der Geschichte zurückdrehen."



Mit der Kundgebung eröffnete die SPD die heiße Phase ihres Europawahlkampfs. Auch Spitzenkandidatin Katarina Barley sollte dort das Wort ergreifen.