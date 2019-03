Ein DHL-Bote stellt Pakete zu. Symbolbild

Quelle: Stephanie Pilick/dpa

Die SPD-Chefin Andrea Nahles will Paketdienstleister stärker in die Verantwortung nehmen, wenn Subunternehmer Angestellte um Sozialversicherungsbeiträge bringen. "Auch wenn ein Paketdienst Subunternehmen beauftragt, bleibt es verantwortlich dafür, dass Gesetze und Arbeitnehmerrechte auch eingehalten werden", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung".



Dafür wolle sie die so genannte Nachunternehmerhaftung, die bereits in der Baubranche und in der Fleischindustrie gilt, auf Paketdienste ausweiten.