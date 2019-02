Die SPD macht Vorschläge, die nicht zur Arbeitsmarktsituation passen. CDU-Politiker Peter Weiß

In der CDU stoßen die SPD-Pläne für eine längere Zahlung des Arbeitslosengeldes an Ältere indes auf Ablehnung. "Ich halte es für ein völlig falsches Zeichen, wenn man in dieser Arbeitsmarktlage mit einer Rekordbeschäftigung die Bezugsdauern für das Arbeitslosengeld verlängern will", sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Peter Weiß, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Ich sehe beim Arbeitslosengeld I gar keinen Handlungsbedarf."



"Die SPD macht Vorschläge, die nicht zur Arbeitsmarktsituation passen", sagte Weiß. Vorrang müsse die Vermittlung in eine Arbeit haben und nicht eine längere Zahlung des Arbeitslosengeldes. Gesprächsbereitschaft signalisierte Weiß dagegen über die Grenzen, bis zu denen Vermögen und die eigene Wohnung bei Hartz-IV-Beziehern bei der Anrechnung auf staatliche Unterstützung aus Steuermitteln verschont bleiben. "Darüber kann man sicherlich reden", so Weiß.