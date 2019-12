Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich zu Rücktrittsforderungen an Andreas Scheuer im Zuge der geplatzten Pkw-Maut diplomatisch geäußert. "Wir haben in Koalitionen immer das gute Verfahren, dass der jeweilige Partner für seine Minister und Ministerinnen zuständig ist", sagte Esken, "deswegen reden wir denen da nicht rein."



Esken erklärte aber auch: "Ich muss schon sagen, was Minister Scheuer da vorlegt, ist sehr, sehr problematisch. Und wir werden sehen müssen, wie es weitergeht."