SPD-Chefin Andrea Nahles will alle Ämter niederlegen. Archivbild

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Nach ihrem angekündigten Rücktritt vom Partei- und Fraktionsvorsitz der SPD will Andrea Nahles auch ihr Bundestagsmandat niederlegen. Das sagte eine Fraktionssprecherin. Der Zeitpunkt stehe noch nicht fest.



Zuvor hatte Nahles erklärt, sie werde am Montag als Parteichefin und am Dienstag als Fraktionschefin zurücktreten. Sie habe gemerkt, dass der "notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", schrieb sie an alle SPD-Mitglieder. Nahles war nach den letzten Wahlniederlagen immer mehr unter Druck geraten.