Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles fordert ein Zusammenstehen Europas im Handelskonflikt mit den USA: "Wir sind uns einig, dass auf diese Politik von Handelskriegen und Strafzöllen, auf America First, nur eine Antwort richtig ist: Europe United."



Die EU droht US-Präsident Donald Trump mit Gegenzöllen und will die USA vor der Welthandelsorganisation WTO verklagen. Zudem fordert sie ein Einlenken beim G7-Gipfel in Kanada. Trump hat aber bereits betont, dass er einen Handelskrieg nicht fürchtet.