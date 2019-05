ZDF spezial: Was nun, Frau Nahles?

Quelle: ZDF

SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles will schon in der kommenden Woche über den Fraktionsvorsitz abstimmen lassen. Damit gibt sie dem Druck ihrer Kritiker nach, die ihren Rücktritt von dem Amt gefordert hatten.



"Personelle Debatten halte ich zwar für nicht sinnvoll, aber da diese Herausforderung an mich ergangen ist, schaffen wir nun Klarheit", so Nahles im ZDF. Die Wahlen sollten eigentlich im September stattfinden.