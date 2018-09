Nahles schrieb einen entsprechenden Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer. Nach SPD-Kreisen ist der Brief in der engeren SPD-Führung abgestimmt. Wegen des öfffentlichen Unverständnisses über die Beförderung von Maaßen dürfen man den Unmut nicht ignorieren. Nahles will sich am frühen Abend öffentlich dazu äußern.