In den vergangenen Tagen gab es auch zunehmend Kritik an Finanzminister Olaf Scholz. Nun stellt sich die SPD-Chefin hinter ihren Parteikollegen. Er habe Fehler in den einzelnen Sektoren "nicht zu verantworten", betont sie. Verantwortlich für die Arbeit des Kabinetts sei die Bundeskanzlerin, so die SPD-Chefin. Der Finanzminister habe dargelegt, was er für notwendig halte, "um Strafzahlungen von Deutschland fernzuhalten", so Nahles weiter.