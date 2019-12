Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze warb am Mittwochmorgen für das Klimapaket: "Ich bin fest davon überzeugt, die deutsche Industrie wird vom Klimaschutz profitieren", sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk.



Die Produkte, die Deutschland mit einem geringeren CO2-Ausstoß machen könne, seien weltweit gefragt. "Wenn wir diejenigen sind, die wieder die neuen Technologien nach vorne bringen, (...) dann werden wir auch international profitieren", so die Bundesministerin.



Nach der Abstimmung im Vermittlungsschuss muss der Bundestag den Kompromiss am Donnerstag billigen, der Bundesrat am Freitag. Dann kann zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung im Fernverkehr der Bahn wie geplant Anfang 2020 in Kraft treten.