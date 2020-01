Auch in einem anderen Punkt erinnerte er sich allerdings nicht ganz richtig. Der 67-Jährige äußerte Verständnis für die Entscheidung der Hamburger Sozialdemokraten, den Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl im Februar ohne die Bundes-Chefs zu führen: "Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Das war auch 2015 und 2011 so, als Sigmar Gabriel Parteichef war." Er nahm damit wohl Bezug auf Hamburgs SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher, der sich ähnlich geäußert hatte.



Tatsächlich war Gabriel aber sowohl 2011 als auch 2015 bei den Wahlkampf-Abschlüssen der Hamburger SPD aufgetreten. Die Hamburger Bürgerschaftswahl ist der einzige Stimmungstest auf Landesebene im Jahr 2020. Einer Umfrage vom Dezember zufolge sind die Grünen den Sozialdemokraten dicht auf den Fersen - sie würden aus Rot-Grün in der Hansestadt gern Grün-Rot machen.