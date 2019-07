Wir reden hier nicht über den Supermann oder die Superfrau. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil

Ob Weil auch selbst kandidieren wird, ließ er erneut offen. "Ich habe in Niedersachsen eine wichtige und schöne Aufgabe und keine Ambitionen auf einen Wechsel nach Berlin", sagte er. "Nur auf die 'Schließen Sie aus'-Fragen antworte ich konsequent immer: nein. Dafür ist Politik viel zu wechselhaft. Es gibt so viele Kollegen, die bereuen bitterlich, dass sie einmal vorschnell etwas ausgeschlossen haben. Ich habe mir fest vorgenommen, diesen Fehler nicht zu machen."



Gefragt nach der gesuchten Persönlichkeit, die die Sozialdemokraten aus dem Umfragetief führen kann, antwortete Weil: "Wir reden hier nicht über den Supermann oder die Superfrau." Alle Kandidaten hätten Stärken und Schwächen. "Fest steht nur, dass am Ende die Mitglieder entscheiden." Bewerbungen sind bis zum 1. September möglich.