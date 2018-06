Tatsächlich gehen in der SPD die Meinungen auseinander, ob die Partei erneut ein Bündnis mit der Union eingehen soll. Die von CDU und CSU angebotene Sondierung gehe vielen Sozialdemokraten zu schnell und zu weit, berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Walde aus Berlin: "Sie sind skeptisch, was eine GroKo angeht und da muss nun die Parteispitze sehen, wie man die dann auf diesem Weg mitnimmt. Daraus ergibt sich eine gewisse Verdrückung, wenn man so will." Es werden daher auch die Tolerierung einer Minderheitsregierung und andere Kooperationsmodelle diskutiert. Schulz wollte sich um 14 Uhr äußern.