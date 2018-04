"Was muss ich jetzt tun?", fragt eine Passantin. Müssen? Gar nichts. Sie habe aber die Gelegenheit, heute ihre Empfehlung an die Bundestagsabgeordnete zu geben, worum man sich dringend kümmern müsse, erklärt Rüdiger Schmidt, Dortmunder Ratsherr der SPD und einer aus dem lokalen Team, das Poschmann heute zur Seite steht. "Nicht alle Wünsche sind etwas für die Bundesebene, manche Themen muss man direkt vor Ort umsetzen." Zum Beispiel die Absperrung an einer Grünanlage, die Radfahrer zum Absteigen bewegen soll - aber für Leute mit Rollator jetzt ebenfalls schwierig zu passieren. "Das ist etwas für unsere Lokalpolitiker", so Poschmann.