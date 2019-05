Schulz erklärte in einem auch auf Twitter veröffentlichten Schreiben an seine Fraktionskollegen, er trete nicht an. Dies habe er Nahles bereits vor zwei Wochen in einem vertraulichen Gespräch gesagt.



Die SPD-Fraktion soll am kommenden Dienstag über die Zukunft von Nahles an ihrer Spitze abstimmen. Der Fraktionsvorstand bestätigte mit einem Beschluss das von Nahles am Montag verkündete Vorhaben, die ursprünglich für September erwartete Vorsitzenden-Wahl vorzuziehen. Der Weg zur Entscheidung sei nun frei, so ZDF-Korrespondentin Shakuntala Banerjee. "Den hätte die Fraktion ihr ja verbauen können, indem Sie Nein sagt zu dieser Abstimmung zu sie auf einen anderen Zeitpunkt verschiebt. Das ist ein Etappensieg, den Andrea Nahles hier zu verbuchen hat."