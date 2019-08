Rolf Mützenich (SPD).

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will das Amt dauerhaft übernehmen. Er wolle sich im September zur Wahl stellen, schrieb er in einem Brief an die Mitglieder. Der Kölner Bundestagsabgeordnete hatte die Fraktionsführung Anfang Juni kommissarisch übernommen, nachdem Andrea Nahles zurückgetreten war.



Mützenich schrieb: "Viele positive Rückmeldungen von Euch in den letzten Wochen und viele Ermunterungen, mich der Wahl zu stellen, haben mich in meinem Entschluss gestärkt."