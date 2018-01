Die Äußerung von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), dass Schulz die Bundestagswahl am 24. September vermutlich nicht gewinnen werde, nannte Oppermann "bloßes Gerede". Schulz werde am Sonntag zeigen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "keinen Plan für Deutschland hat", zeigte sich Oppermann zuversichtlich. "Wir haben einen solchen Plan. Wir können Deutschland moderner, sicherer und gerechter machen." Es werde viel zu wenig in die Zukunft investiert, beispielsweise beim Internet: Da stehe Deutschland hinter Rumänien. "Das ist zu wenig nach zwölf Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel." Oppermann ist davon überzeugt, dass die Umfragewerte für die SPD nach dem TV-Duell wieder steigen werden.