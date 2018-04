SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die SPD sieht in der Einigung mit der Union auf ein Rentenpaket einen Meilenstein. Zugleich räumt SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hohe Kosten ein. "Dass das, was wir hier an Verbesserungen machen, weil es Millionen von Menschen betrifft, auch Milliardensummen kosten wird, kann ich prognostizieren", sagte Nahles.



Das garantierte Rentenniveau soll von 43 auf 48 Prozent angehoben werden. Beim Beitragssatz soll eine Haltelinie von 20 Prozent eingezogen werden. Beides solle bis 2025 gelten.