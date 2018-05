Vor dem Amtsgericht im hessischen Gießen musste sich am Freitag eine Ärztin wegen des Vorwurfs der unerlaubten Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verantworten. Sie soll auf ihrer Internetseite Informationsangebote in unzulässiger Weise mit dem Hinweis auf einen Abbruch in ihrer eigenen Praxis verknüpft haben. Dabei beruft sich die Staatsanwaltschaft Gießen auf Paragraf 219a des Strafgesetzbuches. Kritik an der Gesetzgebung hatten zuletzt Politiker der Grünen, Linken und SPD geäußert. Vertreter der CDU verteidigten die Regelung dagegen im Prinzip.