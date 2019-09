SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch. Archivbild

Quelle: Peter Steffen/dpa

Nach Kritik von Umweltschützern, Wissenschaftlern und Energieverbänden hat SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch die Klimaschutz-Beschlüsse der Großen Koalition verteidigt. "Die Rettung des Klimas gelingt nicht in einer Nacht, aber das Klimapaket enthält Grundlagen, die es noch nie gegeben hat", sagte er.



Dazu zählten das Klimaschutzgesetz, die Förderung von Solaranlagen ohne Deckelung, finanzielle Anreize für Kommunen bei Windkraft an Land sowie "massive Investitionen in eine Infrastruktur der Zukunft".