Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Quelle: Carsten Koall/dpa

SPD-Generalsekretär Klingbeil sieht in den Grünen die eindeutigen Sieger der Bayern-Wahl. Die Niederlage für die Sozialdemokraten sei "sehr bitter", sagte er im ZDF. "Wir sehen, es hat an vielen Stellen nicht geklappt, dass wir nach außen dringen". Er hoffe, dass die "Regierungsparteien, die Verantwortung tragen in Berlin", dieses Signal verstehen.



Die SPD hätte nach der ersten Hochrechnung mit 9,3 Prozent etwa die Hälfte ihrer Wähler in Bayern verloren.