Lars Klingbeil: Wir wollen etwas für die Menschen erreichen, für Millionen Menschen in diesem Land, die hart gearbeitet haben, die etwas geleistet haben für die Gesellschaft, die aber am Ende des Erwerbslebens feststellen, dass es nicht reicht, um in Würde alt zu werden. Für die wollen wir etwas verbessern. Das haben wir im Koalitionsvertrag festgelegt, und jetzt suchen wir nach den besten Wegen. Klar ist aber, dass wir für viele etwas erreichen wollen, und dass wir kein Bürokratiemonster aufbauen wollen. Da sind wir in Gesprächen mit der Union und zuversichtlich, dass wir zu einer Einigung kommen.