Fritz Felgentreu: Ich finde es erst einmal gut, dass die Verteidigungsministerin mal ganz grundsätzlich solche Fragen erörtert. Sie bewegen uns ja alle und sind sicherlich auch für Studenten interessant. Inhaltlich habe ich nicht so viel Neues gehört. Frau Kramp-Karrenbauer knüpft an die Reden an, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 gehalten worden sind. Sie bestätigt noch einmal, was damals gesagt wurde und mündet in der Idee, einen Nationalen Sicherheitsrat aufzustellen. All diese Dinge sind in der Vergangenheit immer wieder diskutiert worden.