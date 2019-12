Für CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ändert die Wahl der GroKo-Kritiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken an die SPD-Spitze nichts an der Grundlage der Bundesregierung. Ziemiak sagte am Samstag auf einer Veranstaltung in Iserlohn: "Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes." Dafür sei eine Grundlage geschaffen. "Und an dieser Grundlage hat sich durch die Entscheidung heute nichts geändert."



Ziemiak wich der Frage aus, ob die Union gegebenenfalls bereit sei, über Änderungen am Koalitionsvertrag zu verhandeln. Er betonte, dass der Vertrag, so wie er vereinbart sei, für die weitere Arbeit gelte.